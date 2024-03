“WOW” | sold out la seconda serata di Bergamo Jazz

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 24 marzo 2024) Aver 73 anni quasi compiuti e far muovere su e giù le teste di un intera platea. Ok, Keith Richards ne ha 80 e ancora ci riesce benissimo. Ma prova a toglierli gli ancheggiamenti e l’ugola di Mick Jagger. John Scofileld e il suo quartetto Yankee Go Home, con Jon Cowherd al piano e tastiere, Vicente Archer al contrabbasso, e Josh Dion alla batteria si guadagnano il palco dopo il caloroso “WOW!” della premiata ditta Lovano – Valentino che così ringraziano il pubblico per il tutto esaurito. Ció che avviene nei sessanta minuti seguenti è difficilmente descrivibile a parole. Una ratatouille di blues, rock, funk, ballad e tradizione americana. E il? Ottimo e abbondate, come una colla trasparente che tiene il tutto insieme senza crepe o cedimenti. La band è in formissima, grazie anche fatto che è in tour da oltre due anni, a cavallo tra i due oceani. Ogni membro del ...