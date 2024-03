(Di domenica 24 marzo 2024) Jack, ex tra le altre anche dell’Arsenal, ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua carriera Jack, exre dell’Arsenal, ha annunciato di recente il suo ritiro dal calcio a 30 anni. Ecco le sue parole al podcast William Hill Up Front RITIRO – «Nella stagione 2010/11 ebbi un infortunio e da

Wilshere: "I medici mi dissero che forse non avrei giocato mai più": Jack Wilshere, ex tra le altre anche dell'Arsenal, ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua carriera Jack Wilshere, ex giocatore dell'Arsenal, ha annunciato di recente il suo ritiro dal calcio a 30 anni. Ecco le sue parole al podcast William Hill Up Front RITIRO - "Nella stagione 2010/11 ebbi un ...

Wilshere: "I medici mi dissero che forse non avrei giocato mai più": Jack Wilshere, ex tra le altre anche dell'Arsenal, ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua carriera Jack Wilshere, ex giocatore dell'Arsenal, ha annunciato di recente il suo ritiro dal calcio a 30 anni. Ecco le sue parole al podcast William Hill Up Front RITIRO - "Nella stagione 2010/11 ebbi un ...