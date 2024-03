William e Kate Middleton “toccati” dai messaggi ricevuti dopo l’annuncio sul cancro | ora chiedono silenzio

Kate Middleton, dopo l’annuncio sul timore sono migliaia i messaggi di affetto e vicinanza che in queste ore stanno arrivando alla giovane principessa malata. Frasi di sostegno e messaggi di augurio ... (caffeinamagazine)

Riflettori puntati su Kate Middleton in tutto il mondo: era così da tempo e l'attenzione è ulteriormente salita dopo che la Principessa ha rivelato in un video di avere un cancro. Una rivelazione ... (liberoquotidiano)