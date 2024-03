WhatsApp avvisa gli utenti Android e iOS | cosa cambia dall’11 aprile

(Di domenica 24 marzo 2024)sta avvistanodo i propriche presto ci saranno grandimenti all’interno dell’app di messaggistica. Il motivo è la nuova legge europea contro i gatekeeper, il Digital Markets Act. Le più grandi aziende del web dovranno garantire una nuova funzione chiamata interoperabilità. L’idea dei legislatori europei è quella di rompere i sistemi chiusi che molte aziende, come Meta o Apple, tenterebbero di creare rendendo le loro applicazioni compatibili soltanto con altre che appartengono allo stesso proprietario. Perquesto potrebbe significare permettere aglidi chattare anche verso altre applicazioni di messaggistica come Telegram o Signal. Imenti di...

Una lite scoppia ta su un gruppo di Whatsapp di Mamme è sfociata in una rissa all'esterno di una scuola per l'infanzia del quartiere napoletano. Tutto è nato da una discussione sul " gruppo delle ... (orizzontescuola)

WhatsApp, a breve la piattaforma verrà completamente rivoluzionata - WhatsApp è la piattaforma per la messaggistica istantanea per eccellenza, quella più utilizzata nella maggior parte dei Paesi del mondo, che è riuscita a rag ...tecnoandroid

Noleggio delle barche. Bando per nove posti - Iniziativa del Comune di Lerici per favorire lo sviluppo turistico. Cinque posti in Calata Mazzini. Altri quattro a San Terenzo.lanazione

Pubblica amministrazione, a Lecco una selezione per 65 tirocini: "La formazione verrà pagata" - Lecco – Un’esperienza di tirocinio all’interno della pubblica amministrazione. Scade a mezzogiorno di giovedì 4 aprile il termine per presentare le domande di partecipazione Dote Comune Anci Lombardia ...ilgiorno