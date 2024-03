Walter Bassi precipita e muore duranta un’arrampicata in Valcamonica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Cimbergo (Brescia), 24 marzo 2024 – Tragedia nella montagne della Vallecamonica, in provincia di Brescia. Un escursionista di 60 anni,Gualtieri, è morto domenica mattinando mentre stava effettuando un'arrampicata. L’incidente è avvenuto a Cimbergo, sulla via che conduce al bivacco Macherio, a 2600 metri di altezza, al centro della conca del Tredenusè. L’uomo è deceduto sul colp o e il cadavere stato recuperato dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino.abitava a Esine, in provincia di Brescia, ed era un esperto corridore sulle lunghe distanze iscritto alla Fidal e presidente dell’Associazione Corrintime. Tanti i messaggi sui social che in queste ore stanno ricordando, con dolore e sconcerto, il 60enne scomparso.