Voto | anche D’Alessio ufficializza la candidatura bis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVittorio, attuale sindaco di Mercogliano, hato la suaalla guida della lista “Io scelgo Mercogliano” per le elezioni amministrative di giugno prossimo. “Ho scelto – afferma in modo diretto tramite i social – di continuare ad esserci per la città, nella comunità, al servizio di un progetto di crescita ancora in evoluzione. La nostra politica è stata impostata, fin dall’inizio, sulla programmazione ed oggi, finalmente, stiamo vedendo la luce del lavoro di questi anni, che è doveroso continuare a seguire per realizzare la Mercogliano che meritiamo. La continuità è sinonimo di responsabilità.” Per ora è stato lanciato il simbolo della lista, apparso rinnovato in alcuni tratti grafici a far intendere che il progetto presenta innovazioni ed innesti di nuovi entusiasmi. “Ho scelto ...