Volley | ultima giornata A1 Femminile 2023 2024 | Conegliano vince a Busto e resta imbattuta | Milano ko a Vallefoglia

(Di domenica 24 marzo 2024)fa 26 su 26: le venete vincono 3-1 (22-25, 25-20, 25-20, 25-19) sul campo diArsizio nella partita dell’di ritorno della Serie A1di. La formazione di Enrico Barbolini scende in campo determinata e mette in difficoltà la corazzata veneta, ma non abbastanza per firmare l’impresa davanti al proprio pubblico nell’ultimo turno della stagione regolare. Daniele Santarelli schiera una formazione rimaneggiata, mettendo in campo alcune titolari nei momenti decisivi per non rischiare dopo aver perso il primo set. Non la migliore partita per le pantere, che comunque chiudono la regular season con 26 successi in altrettante partite e rimangono imbattute in stagione. Di seguito, la cronaca di Uyba ...