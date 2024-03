Volley serie A2 | arriva Talmassons Pecorari | Vogliamo salutare il nostro pubblico con una vittoria» San Giovanni | ultima uscita in casa | Ci teniamo a chiudere in bellezza»

(Di domenica 24 marzo 2024)partita di campionato inper la Omag Mt Sanoggi pomeriggio (ore 17) al PalaMarignano contro, squadra ancora in lizza per i playoff. Mentre per le marignanesi la matematica dice che la partita di oggi non ha più niente da dire. Anche se la società annuncia una giornata di festa e di saluti con i propri tifosi. Le ospiti, dunque, agli ordini di coach Leonardo Barbieri, alla sua quarta stagione consecutiva sulla panchina della Cda, annunciano battaglia anche per la sconfitta subita inall’andata contro le ‘Zie’ (2-3). Il team del Friuli-Venezia Giulia è molto competitivo dopo la conferma nel roster di Eze, Costantini e Monaco, tre atlete che rappresentano la base dell’ottima stagione attuale, oltre al primo rinforzo ufficiale di questa ...

Serviva la gara perfetta, ne è uscita una prova generosa ma nulla più. Imola schiaccia la Bleu Line 3-0 (25-19, 25-22, 25-23) in un’ora e 16’ e prosegue la marcia incontrastata in vetta; per Forlì è ... (sport.quotidiano)

Sport in tv oggi (domenica 24 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 24 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, i motori con F1, Motomondiale, Superbike e Motocross, gli ...oasport

Volley serie B1 femminile. Niente da fare con la capolista: la Bleu Line si arrende in tre set - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Aeffe cade ad Ancona: ora è al terzo posto - Volley serie B: lo scontro diretto è dei marchigiani, che spediscono i granata fuori dalla zona playoff, con una gara in più disputata ...ilrestodelcarlino