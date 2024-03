Volley | Serie A1 Femminile 2023 2024 | tutti i risultati e la classifica

(Di domenica 24 marzo 2024)e ladellaA1di. Archiviata la lunga estate azzurra, l’attenzione si sposta sul massimo campionato italiano, uno dei più competitivi al mondo. Le campionesse d’Italia in carica di Conegliano proveranno a difendere il titolo, ma le contendenti non rimarranno a guardare. Tra le squadre più attrezzate, almeno sulla carta, spiccano Scandicci con Ekaterina Antropova e la VeroMilano con Paola Egonu, che torna in Italia dopo un anno in Turchia. Di seguito,i punteggi delle partite e ladi campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. IL TABELLONE DEI PLAYOFF:GLI ...

Serviva la gara perfetta, ne è uscita una prova generosa ma nulla più. Imola schiaccia la Bleu Line 3-0 (25-19, 25-22, 25-23) in un’ora e 16’ e prosegue la marcia incontrastata in vetta; per Forlì è ... (sport.quotidiano)

ultima partita di campionato in casa per la Omag Mt San Giovanni oggi pomeriggio (ore 17) al PalaMarignano contro Talmassons, squadra ancora in lizza per i playoff. Mentre per le marignanesi la ... (sport.quotidiano)

Serie D Gozzano, pari con il Vado. Pereira un gol e un rigore sbagliato - Brodino per il Gozzano che ferma la marcia del Vado reduce da cinque vittorie di fila, ma recrimina per l'1-1 finale che non migliora la classifica ...lavocedinovara

Serie C, sconfitta per la Montesi Pesaro. Al 'Pala Mencoboni' vince l'Axore in tre set - LA PARTITA - Nel primo set la squadra pesarese fatica a entrare in partita, a causa anche di una rivisitazione del sestetto titolare per via di diverse assenze, per poi riprendere a combattere tenendo ...viverepesaro

Pallavolo: il Grafiche Amadeo torna a mani vuote dalla trasferta di Saronno. I Gialloneri sconfitti 3 a 0 - Partiti alla volta della cittadina lombarda, decisi a dare continuità a quello che era sembrato l’inizio di un trend positivo (la prima vittoria stagionale, nel campionato nazionale maschile di Serie ...imperiapost