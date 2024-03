Volley | quarti Playoff Superlega 2023 24 | Civitanova la spunta al tie-break a Monza | si va a gara-5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024)rinvia tutto a-5: la Lube vince a3-2 (25-18, 23-25, 25-22, 18-25, 15-13) in-4 deidi finale dei/2024 dimaschile. Gli uomini di Massimo Eccheli rispondono set su set in una partita dal contenuto tecnico stellare, in cui gli errori sono stati limitati al minimo da entrambe le squadre. I brianzoli però non riescono a sfruttare fino in fondo del tifo del proprio pubblico contro una Lube che non molla mai e alla fine laal tie-. La formazione di Gianlorenzo Blengini pareggia così la serie e rinvia il verdetto a-5, dove potrà godere anche del fattore campo. Di seguito, la cronaca della partita della quarta ...