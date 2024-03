Volley | Civitanova rimonta Monza! Nikolov e Yant show | si decide tutto a gara-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)ha sconfittoper 3-2 (25-18; 23-25; 25-22; 18-25; 15-13) nella-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto. La Lube è così riuscita a completare la, la serie è ora in perfetta parità (2-2) esirà nella bella che andrà in scena mercoledì 27 marzo all’Eurosuole Forum. I cucinieri sono riusciti a espugnare la Opiquad Arena al termine di un incontro particolarmente equilibrato e altalenante, dove si sono trovati avanti per 1-0 e 2-1, salvo poi essere recuperati dai padroni di casa. Il tie-break è stato tiratissimo fino al 12-12, gli ospiti hanno poi operato un allungo (14-12) e sono riusciti a imporsi con il minimo scarto.si è così riscattato dall’eliminazione subita in semifinale di Champions League per mano di Trento ...