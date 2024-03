Volley Bergamo | salvezza in extremis | strappa un punto a Scandicci e supera Cuneo La gioia e le lacrime di Bigarelli - Il video

(Di domenica 24 marzo 2024) SERIE A1. Dopo una stagione avara di soddisfazioni, all’ultima giornata esplode ladelche contro la corazzatailche serviva per scavalcaree conquistare la

Treviglio. È molto semplice: per evitare il naufragio, bisogna fare un punto in più della diretta rivale. Semplice nei calcoli, s’intende. Perché tra il dire e il fare ci sono di mezzo due partite, ... (bergamonews)

Tutto pronto per Bergamo-Scandicci , partita valevole per la tredicesima ed ultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023 / 2024 di volley . Le ragazze di Alberto Bigarelli, dopo la vittoria ... (sportface)

Treviglio. l’impresa diventa realtà : il Volley Bergamo 1991 mantiene la Serie A1. In un’incredibile ultima giornata , le rossoblù sono riuscite a strappare almeno un punto contro Scandicci, arrivando ... (bergamonews)

Serie A1 femminile. Bergamo si salva all’ultimo respiro. Retrocede Cuneo. Busto cede a Conegliano, cade anche l’Allianz - Il Volley Bergamo si salva con un punto contro Scandicci e la sconfitta di Cuneo, evitando la retrocessione. Milano perde, Uyba onorevole, Imoco Conegliano vince tutte le partite. Casalmaggiore sconfi ...ilgiorno

Savino Del Bene sugli scudi. Una vittoria in rimonta. Blindato il secondo posto - Bergamo si gioca la salvezza e spinge al massimo nei primi due set. Poi Antropova sale in cattedra e trascina Scandicci. Ora missione play off.lanazione

La salvezza di Volley Bergamo 1991: una vittoria all'ultimo respiro - La Volley Bergamo 1991 ha conquistato la salvezza in Serie A1, al termine di una stagione difficile e piena di tensione. La squadra bergamasca ha raggiunto questo traguardo all'ultima giornata, grazie ...informazione