Volley Bergamo 1991 | tutto in un pomeriggio | serve un punto in più di Cuneo per conquistare la salvezza

(Di domenica 24 marzo 2024) Treviglio. È molto semplice: per evitare il naufragio, bisogna fare unin più della diretta rivale. Semplice nei calcoli, s’intende. Perché tra il dire e il fare ci sono di mezzo due partite, quattro squadre coinvolte, tante difficoltà da lasciarsi alle spalle e una sfida contro la seconda forza del campionato. Buttare il cuore oltre l’ostacolo, dimenticare le prime 25 giornate, resettare, ripartire, onorando la maglia e la storia, per l’ultima partita, decisiva per la stagione, sì, ma anche per il futuro e per la gloria di un nome che pesa. Eccome se pesa. Alle 17 di domenica (24 marzo) la prima palla volerà sul taraflex del PalaFacchetti: ilsi gioca la permanenza in Serie A1 contro la Savino Del Bene Scandicci, con l’obiettivo di raschiare almeno unin più rispetto a ...