Volley Bergamo 1991 | l’impresa diventa realtà | clamorosa salvezza all’ultima giornata

(Di domenica 24 marzo 2024) Treviglio.: ilmantiene la Serie A1. In un’incredibile ultima, le rossoblù sono riuscite a strappare almeno un punto contro Scandicci, arrivando fino al tiebreak (vinti i primi due set), mentre Cuneo, diretta rivale, è caduta sul campo di Firenze per 3-1, restando a mani vuote e bloccata a 18 punti. Un meno di, che conquista un-Scandicci, la partitainizia con più di una ricezione difficoltosa per un parziale immediato di 0-3 che spinge Bigarelli a volerci parlare su. Mossa indovinata: Melandri tenta di dare la prima scossa sbloccando le rossoblù, Lorrayna la segue a ruota. Gennari e ...

