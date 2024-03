Volley A1 femminile | Scandicci ai quarti di finale scudetto | si chiude la regular season

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 – Conegliano-Roma,-Vallefoglia, Milano-Pinerolo e Novara-Chieri. Questi gli accoppiamenti deidiche prenderanno il via mercoledì, definiti dall'ultimo turno diappena terminata, con le serie da giocare al meglio dei cinque incontri. Non sono poche le sorprese regalate dall’ultimo turno. La prima arriva nella lotta salvezza, con Cuneo sconfitta 3-1 a Firenze (24-26, 25-22, 25-20, 25-21) e costretta ad abbandonare la massima categoria. A sorridere è invece Bergamo, ko in casa al tie-break per mano di(21-25, 22-25, 25-19, 25-17, 15-9). Un risultato che consente ugualmente alle orobiche di guadagnare il punto necessario per scavalcare proprio le cuneesi al terzultimo posto che ...