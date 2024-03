Voci di Gaza – “Non è rimasto in piedi nemmeno un edificio | tutto è stato spazzato via Serviranno anni per tornare a una vita normale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) “Siamo al sesto mese di guerra e non ci stiamo abituando. Non sta diventando più facile”. In questa testimonianza audio proveniente da Rafah, nel sud della Striscia di, un’operatrice Oxfam che da mesi è sfollata con la sua famiglia riflette sul futuro e sulle conseguenze, non solo psicologiche, di questi mesi di guerra. “Anche se ci fosse un cessate il fuoco domani, le conseguenze rimarrebbero con noi per molto tempo. Ci vorrannopera una parvenza di normalità, non solo dal punto di vista psicologico e di quello che abbiamo sopportato, ma anche a livello diquotidiana. Il livello di distruzione è enorme, difficilmente si trova unino una strada percorribile”. Servirà molto tempo e molti fondi dedicati solo alla ...