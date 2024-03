Virtus Banchi | la speranza ora è Cordinier

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il momento di flessione che lasta attraversando non riguarda solo l’Eurolega, ma anche il campionato. In Italia come in Europa la V nera fa fatica a vincere quando si gioca in trasferta e le motivazioni sono comuni e molteplici e rischiano di inficiare un cammino che fino a gennaio aveva il sapore della perfezione. Non c’è solo il fatti del pubblico che con il suo calore rende più facile la vita alla formazione di Luca, ma c’è anche la trita e ritrita questione legata al fatto che nel roster bianconero ci sono 4 giocatori affidabili e se uno solo di questi manca bisogna confidare in una buona prestazione degli altri compagni senza avere particolari garanzie. In questo momento Daniel Hackett è indisponibile e il risultato è che la squadra ha notevoli problemi nell’organizzazione del gioco, così come quando è stato assente uno ...