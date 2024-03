Vinto il derby della sopravvivenza La Recanatese manda l’Ancona ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)2 ANCONA 0(3-4-2-1): Meli; Shiba (18’st Veltri), Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani (31’st Fiorini), Raparo (11’st Morrone), Pelamatti; Sbaffo, Lipari (31’st Mazia), Melchiorri. A disp. Mascolo, Allievi, Prisco, Guidobaldi, Rizzo, Ferretti, Ahmetaj, Testagrossa. All. Filippi. ANCONA (4-3-1-2): Perucchini; Clemente, Marenco, Mondonico, Agyemang (39’st Martina); Basso, Gatto (39’st Paolucci), Prezioso (1’st Barnabà); Cioffi; Giampaolo (1’st Energe), Spagnoli (17’st Vogiatzis). A disp. Vitali, D’Eramo, Pasini, Radicchio, Moretti. All. Colavitto. Arbitro: Lovison di Padova. Reti: 35’ pt Pelamatti, 26’st Carpani. Note: spettatori 1.200 circa. Ammoniti Prezioso, Shiba, Raparo, Gatto, Martina. Espulsi al 43’p.t. Clemente per doppia ammonizione, 8’ st Cioffi per fallo di reazione. Angoli 5-4. Recupero 2’+5’. Il ...