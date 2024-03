Vince il Real Calepina | oggi Casatese-Arconatese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Allo stadio Provasisfida di vicinato tra Castellanzese e Legnano con in palio punti preziosi nel girone B della D. Non è questo un derby, perché per i lilla l’unico ritenuto tale è quello storico con la Pro Patria e per la formazione legnanese che ha visto in settimana il ritorno in panchina di mister Gianluca Zattarin si tratta invece di una gara importantissima e vitale per muovere la classifica e tentare di accorciare sulla rivale. I neroverdi castellanzesi, allenati da Fiorenzo Roncari, ex di turno, precedono di 5 lunghezze in graduatoria e sono intenzionati naturalmente a far punti nella bagarre della zona calda della classifica. Chessa per i padroni di casa e Bardelloni per gli ospiti, gli elementi di maggior spicco tecnico, ma per le scelte dei sistemi di gioco, con il 4-3-1-2 per Roncari e il 3-5-2 possibile di Zattarin, saranno soprattutto i singoli ...