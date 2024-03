Ville | palazzi e parchi Ecco gli antichi tesori che si possono visitare in tutta la provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Oggi le "Giornate Fai di primavera" replicano L’elenco completo dei siti che sono aperti per l’occasione si trova sul sito www.fondoambiente.it, da consultare anche per verificare eventuali cambi di orari o variazioni di programma.una breve mappa della. A Filottrano spicca Villa Centofinestre, splendida dimora signorile rurale, edificata a inizio ‘700, immersa in un suggestivo parco di rigogliosi alberi, uliveti e vigne, che domina la campagna circostante. La visita prevede una passeggiata ‘raccontata’ attraverso il parco, il teatro di verzura, gli esterni e le stanze interne, aperte per l’occasione. Loreto ‘offre’ il suo celebre Santuario, dove si potrà ammirare, tra l’altro, la Sala del Tesoro, impreziosita dagli affreschi del Pomarancio, la Cappella di San Giovanni, opera di Luca Signorelli, e la Cappella di San Marco, realizzata da ...