Villa Alberoni | si indaga per riciclaggio | dubbi sulla plusvalenza da un milione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 24 marzo 2024) Potrebbero profilarsi altri problemi per Daniela Santanchè e il suo compagno Dimitri Kunz D'Asburgo. Dopo la notifica dell'atto di chiusura del filone in cui sonoti con una terza persona e due società per truffa aggravata in merito a presunte irregolarità nella gestione della Cig nel periodo del Covid, trapela che anche la tranche di inchiestacompravendita delladel sociologo Francesco- scomparso ad agosto - procede spedita. Due settimane fa, si è appreso, i pm di Milano titolari del 'pacchetto' di indagini che riguarda o sfiora la ministra di Fratelli d'Italia hanno formalmente incaricato il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di approfondire il capitolo sull'operazione relativa all'immobile in Versilia che ha portato Kunz e Laura De Cicco, moglie del ...