VIDEO Max Verstappen si ritira nel GP d’Australia | il fumo dalla Red Bull e il rientro ai box

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Un weekend da sogno per la Ferrari con la doppietta firmata da Carlos Sainz e Charles Leclerc fa da contraltare a una gara difficilissima per la Red: Sergio Perez si è accomodato in quinta posizione dietro anche alle McLaren, mentre Maxsi è ritrovato costretto al ritiro. L’olandese ha accusato un problema al freno posteriore destro:sua vettura ha cominciato ad usciree ha dovuto obbligatoriamente tornare ai box per un principio di incendio nei pressi della ruota posteriore destra.ha cercato di risolvere inizialmente il problema, ma questo è degenerato dopo due giro e l’unica soluzione è stata parcheggiare la macchina ai box.mette quindi fine a una serie di nove successi consecutivi e torna ad avere problemi di affidabilità con la sua ...