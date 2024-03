VIDEO F1 | la sintesi della vittoria Ferrari in Australia | Sainz davanti a Leclerc

(Di domenica 24 marzo 2024) Risuona l’Inno di Mameli all’alba italiana. Latrionfa al GP dell’, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, grazie all’uno-due micidiale confezionato da Carlose Charles. Una gara semplicemente perfetta per il pilota iberico che, dopo aver subito l’intervento chirurgico per appendicite solo due settimane fa, si è reso protagonista di una prestazione impeccabile, controllata e dominata a partire dal quarto giro, quando ha sorpassato a sorpresa un Max Verstappen poi costretto al ritiro a causa di un problema di surriscaldamento ai freni. Bene poi anche, il quale grazie ad una buona strategia architettata insieme al proprio team è riuscito a mettere a referto una doppietta che mancava dal Bahrain 2022. In grande crescita poi la McLaren, complice la terza e ...

