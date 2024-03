Victor | troppi errori difensivi Il Progresso cala il poker sul Titano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)San Marino 3SAN MARINO (3-5-2): Pazzini 5,5 (1’ st Gattuso 5), Lombardi 5,5, Onofri 5, De Santis 5 (19’ st Pasquino 5,5), Sollaku 6 (31’ st Carlini 6,5), Lattarulo 5,5, Sabba 6, Haruna 5,5, Bertolotti 5,5 (1’ st Arlotti 6,5), D’ Este 6, Deme 5,5 (19’ st Villanova 6). All.: Cassani.(4-3-2-1): Cheli 6, Mele 7 (46’ st Biguzzi sv), Ballanti 6, Ferraresi 6,5, Baccolini 6 (33’ st Rossi sv), Selleri 6,5, Corzani 6,5, Pinelli 6,5, Carrozza 6,5 (20’ st Cocchi 6), Cancello 6,5 (33’ st Barbieri sv ), Matta 7 (41’ st Fridhi sv). All.: Vullo. Reti: 1’ pt Cancello,10’ st Arlotti, 16’ st Matta, 29’ st D’ Este, 30’ st Pinelli, 37’ st Carlini, 44’ st Mele. Arbitro: Scuderi di Verona. Note: ammoniti Ferraresi, Carrozza, Lattarulo, Sabba; spettatori 100 circa; angoli 4 a 2 per il ...