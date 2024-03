Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2024 ore 19 | 30

(Di domenica 24 marzo 2024)DEL 24 MARZOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO DALLA CASILINA ALL’APPIA AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONENORD, RICORDIAMO CHE è CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI, DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER SETTEBAGNI IN DIREZIONE NORD LA RIAPERTURA È PREVISTA ALLE ORE 06.00 DI DOMANI, LUNEDÌ 25 MARZO IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE SEGUIRE LE INDICAZIONI PER LA STATALE SALARIA, IN ...

I lavori a Firenze nella settimana di Pasqua: Percorso alternativo: via degli Speziali - via Roma - via dei Tosinghi. Piazza Indipendenza - via ... Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Ancillotto e diretti in via Vecchi (prima ...

Lavori a Firenze nella settimana di Pasqua: Percorso alternativo: via degli Speziali - via Roma - via dei Tosinghi. Piazza Indipendenza - via ... Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Ancillotto e diretti in via Vecchi (prima ...