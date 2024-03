Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2024 ore 19 | 00

(Di domenica 24 marzo 2024)DEL 24 MARZOORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA DELLE PALME DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA AUTO IN CODA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA POI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24-TERAMO AUTO IN CODA SULLE DIRAMAZIONINORD ESUD RISPETTIVAMENTE DALLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI E DA TOR VERGATA NEI DUE CASI FINO AL RACCORDO ANULARE E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SI RALLENTA SULLA VIA AURELIA DA ARANOVA AL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA E DI VIA DEI DUE PONTI INFINE, SU VIA TIBERINA SI PROCEDE A RILENTO DA ...

I lavori a Firenze nella settimana di Pasqua: Percorso alternativo: via degli Speziali - via Roma - via dei Tosinghi. Piazza Indipendenza - via ... Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Ancillotto e diretti in via Vecchi (prima ...

