Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 24 marzo 2024)DEL 24 MARZOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA DELLE PALME DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO, VERSOCI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA CODE DA VALCANNETO A PALIDORO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E PROPRIO NELLA CAPITALE OGGI QUINTA E ULTIMA DOMENICA ECOLOGIA DELLA STAGIONE. STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE: DALLE 16.30 ALLE 20.30. SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral