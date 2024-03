Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024)DEL 24 MARZOORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOALARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FINO ALLE ORE 06.00 DEL 25 MARZO, RESTERA CHIUSA AL TRANSITO LA DIRAMAZIONENORD TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI, PER CHI VOLESSE PRENDERE L’AUTOSTRADA SI CONSIGLIA DI USCIRE SULLA SS4 SALARIA IN DIREZIONE DI RIETI ED ENTRARE SULLA DIRAMAZIONENORD ALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN PROGRAMMA LA QUINTA – E ULTIMA – DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE. PREVISTO LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO, NELLA FASCIA VERDE, DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30. ...