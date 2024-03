Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 24 marzo 2024)DEL 24 MARZOORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOALARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FINO ALLE ORE 06.00 DEL 25 MARZO, RESTERA CHIUSA AL TRANSITO LA DIRAMAZIONENORD TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI, PER CHI VOLESSE PRENDERE L’AUTOSTRADA SI CONSIGLIA DI USCIRE SULLA SS4 SALARIA IN DIREZIONE DI RIETI ED ENTRARE SULLA DIRAMAZIONENORD ALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN PROGRAMMA LA QUINTA – E ULTIMA – DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE. PREVISTO LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO, NELLA FASCIA VERDE, DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30. ...

Domenica ecologica a Roma oggi 24 marzo, stop al traffico: fasce orarie: ... dalle 13,30 alle 15,30 circa, avrà luogo una processione promossa dalla comunità indiana di Roma, ... In base alle modifiche o alle esigenze di viabilità, possibili rallentamenti o deviazioni potranno ...

Comunali a Cagliari, Farris: "Via le piste ciclabili dal centro e i mastelli: rimettiamo i cassonetti": "Tre i tempi principali", ha spiegato Farris, "viabilità e traffico (parcheggi aperti, via le piste ... quella sull'istituzione dei vigili di quartiere in via Roma e in tutti i 4 i rioni storici per ...