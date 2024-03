Via Palazzuolo non ci sta | Basta droga e violenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Dietro lo slogan "Lo spaccio è violenza." Palomar, sostenuto dalla rete dei comitati, è sceso in strada con tanto di pentole e fischietti per chiedere maggiori controlli contro l’escalation di violenza nel quartiere. Decine di cittadini si sono ritrovati all’angolo con via Maso Finiguerra per chiedere maggiore attenzione per una strada che le sta vedendo di tutti i colori. "Contro la microcriminalità e l’illegalità diffusa vogliamo maggiori controlli in tutti i quartieri e nei confronti di tutte quelle attività sospette che nascono come funghi e che spesso sono calamite per pusher e balordi. Bisogna combattere lo spaccio e il consumo di crack, vogliamo più pattuglie delle forze dell’ordine in tutte le aree critiche e soprattutto di notte. La nostra protesta andrà avanti nelle piazze e nelle zone più a rischio" sottolinea il ...