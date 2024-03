Via dolce via | Niente auto per un giorno

(Di domenica 24 marzo 2024) "Viavia è una strada che aspira a diventare di tutti e sempre più ““. Quest’anno compie 10 anni". Il conto alla rovescia 2024 è partito nel quartiere Dergano, dove, dal 2014, unall’anno, due strade vengono chiuse al traffico e diventano “dei cittadini“. Quest’anno succederà sabato 1° giugno, dalle 15 alle 20. Lo spiega Francesca Rendano, commerciante e animatrice culturale, tra i promotori dell’associazione “Viavia che organizza l’omonima festa. In cosa consiste? "Questa festa è nata per volontà di chi vive o lavora nel quartiere. “Viavia“ è apprezzare il luogo in cui si abita, farlo vivere e condividerlo con gli altri. Nella pratica, ci saranno eventi e iniziative organizzate da tutti coloro che vorranno partecipare e che vogliono rendere la nostra strada più ...

Frascarolo , 16 marzo 2024 - Forzata la porta d'ingresso, portato via il cambiamonete , per un bottino di circa 2mila euro. Il furto è stato scoperto verso le 7 di oggi, sabato 16 marzo, ed è stato ... (ilgiorno)

Colombe artigianali. Quali sono le migliori - Si allarga la platea di coloro che preferiscono la versione artigianale del dolce pasquale per antonomasia a quella industriale. La classifica ...ilgiornale

Giornate di Primavera, tra new entry e classici i gioielli del Fai valgono una coda - I volontari guidano i visitatori. Antonio, studente di medicina: “Amo molto questa città, spiegarla è un modo per dimostrarle affetto” ...milano.repubblica