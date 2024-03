Vettura si ribalta | grave un 23enne nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di un giovane ferito in modoe quattro amici rimasti praticamente illesi, il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte all’altezza della rotonda del casello autostradale di Torre del Greco. Stando ad una prima ricostruzione (sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia), l’auto sulla quale viaggiavano i cinque, per cause che restano da accertare, si sarebbeta. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il conducente, estratto a fatica dall’abitacolo e apparso subito. Il giovane, 23 anni, è stato portato all’ospedale Maresca, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento e, una volta stabilizzato, trasferito al Cardarelli di Napoli, dove è tuttora ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate critiche. Estratti invece senza ...