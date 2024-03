Verissimo | Paolo Masella svela qual è la cosa che più l’ha intrigato di Letizia Petris

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 24 marzo 2024) Ospite di una nuova puntata di. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di come è stato il ritorno alla realtà dopo sei mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà: È stato tosto riprendere il telefono e tutte le routine normali. Rivedere la famiglia è stata l’unica boccata d’aria. La mamma è stata la prima che mi aspettava a casa. Appena mi hanno portato via con la macchina si è fatta trovare subito sotto casa, bella a corrermi incontro. È stato un sacco emozionante.ha poi parlato del suo rapporto con il padre, confessando di aver deciso di partecipare al reality show per sua mamma: L’ho fatto per lei? Sì era il mio obiettivo principale, non mi aspettavo che si trasformasse in tutto questo. Papà? Diciamo che ha recepito molto il messaggio e ...