Verissimo | il video messaggio del suo ex Edoardo Sanson spiazza Anita Olivieri | la sua reazione

A Verissimo Anita Olivieri rivede finalmente il suo ex Edoardo Sanson - Oggi a Verissimo è stata ospite Anita Olivieri, la più discussa concorrente del Grande Fratello di quest’anno. E ra molto preoccupata del giudizio dei genitori e degli amici. È stata per questo una ...ilvicolodellenews

Edoardo a sorpresa a Verissimo manda un messaggio ad Anita e parla di tradimento - Edoardo l'ex, di Anita, non la vuole incontrare ma ha mandato un video messaggio a Verissimo. La romana non sapeva nulla ed è scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato il discorso del suo ex fidanzato ...ultimenotizieflash

Anita Olivieri in lacrime: «Con Alessio non sono riuscita a controllarmi, mi spiace per Edoardo». L'ex le manda un video - Anita Olivieri è stata ospite nella domenica pomeriggio di Verissimo dove ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello: «Quando sono uscita, la prima persona da cui ...leggo