Verissimo | Giuseppe Garibaldi svela se ci riproverà o meno con Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello

(Di domenica 24 marzo 2024) Ospite di una nuova puntata di. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex concorrente delha confessato tutta la sua delusione per aver lasciato la Casa di Cinecittà a un passo dalla finale: Sì ci sono rimasto abbastanza male. Speravo di arrivare in finale, ormai ero proprio a un passo. Ci speravo veramente tanto, però ho lottato con i più forti e questo mi fa onore. Per come sono fatto io, andare in nomination con qualcuno che fosse più debole di me non me la sarei sentita. Mi sono detto “se ci vado, voglio andarci con gente del mio stesso livello”. Però è andata come doveva andare, non ho nessun rammarico, mi dispiace di non essere arrivato fino alla fine, mancava veramente poco. Non mi ritenevo così forte da essere un vincitore, però sì avevo una buona ...