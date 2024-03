Ventotene Carcere di Santo Stefano | visita alle aree messe in sicurezza

(Di domenica 24 marzo 2024)– Leall’exborbonico difinalmente in, molte di queste non percorribili da più di 50 anni perché già crollate o a rischio crollo dopo la chiusura e l’abbandono delnel 1965, sono state oggi al centro di unaper i media, organizzata dal L'articolo Temporeale Quotidiano.

Ventotene , 23 febbraio 2024- Raggiunto un altro obiettivo strategico per il recupero del l’ex carcere : chiuso il Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), il Commissario Straordinario di Governo ... (ilfaroonline)

Ventotene – Raggiunto un altro obiettivo strategico per il Recupero dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano a Ventotene : è stato chiuso il Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Ad ... (temporeale.info)

Ventotene – Una presenza simbolica per confermare l’interessamento di Palazzo Chigi al progetto di Recupero dell’ex carcere borbonico sull’isolotto di Santo Stefano . Dopo averlo incontrato a Roma, ... (temporeale.info)

Carcere di Santo Stefano, visita alle aree messe in sicurezza - Le aree all'ex Carcere borbonico di Santo Stefano a Ventotene messe finalmente in sicurezza, molte di queste non percorribili da più di 50 anni perché già crollate o a rischio crollo dopo la chiusura ...ansa

Progetto recupero dell'ex Carcere S.Stefano approda a Ventotene - Mentre il progetto di recupero dell'ex Carcere borbonico di Santo Stefano va avanti sotto la guida di Invitalia, con il pieno supporto del Governo, il commissario Giovanni Macioce ha presentato oggi a ...ansa