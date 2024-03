Venezia | muore in un incidente l’imprenditore Michele Malenotti

(Di domenica 24 marzo 2024) E' morto a 42 anni l'imprenditore. Era in sella alla sua vespa quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro una rotatoria. L'è avvenuto sulla Noalese, a Scorzè, città metropolitana di. Clothing Company, il gruppo di famiglia, nel 2004 aveva rilevato Belstaff riportando al successo lo storico marchio inglese di abbigliamento.

Oltre tre mesi di agonia dopo aver contratto il virus West Nile per la puntura di una zanzara praticamente sotto casa, mamma 45enne muore in ospedale a Dolo. Una morte sospetta, secondo la ... (ilmattino)

Parla il vincitore dello Stockholm Water Prize in occasione della Giornata Mondiale: “Non ci rendiamo conto, il pianeta non ha mai visto uno sconvolgimento climatico così” (repubblica)

Tre morti in un incendio in una casa a Chioggia vicino Venezia: il rogo durante la notte, uccisi nel sonno - Tragedia a Chioggia, vicino Venezia: tre membri di una famiglia sono morti a seguito di un incendio divampato in casa durante la notte ...notizie.virgilio

Incidente in scooter, muore l'imprenditore Michele Malenotti: da Belstaff a Matchless vestendo i divi - MOGLIANO - È morto nella notte per un incidente in scooter l'imprenditore Michele Malenotti, 42 anni, la famiglia che rilanciò la nota azienda ...ilgazzettino

Gaspare Davì, marittimo di Trapani, muore schiacciato durante una manovra al porto - Un marittimo di 43 anni di Trapani, Gaspare Davi, è morto in un incidente sul lavoro. Lascia la moglie e due figlie. La tragedia, assurda, è avvenuta nel porto di Napoli. L'uomo era un marittimo ...tp24