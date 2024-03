Venezia | incendio in abitazione a Chioggia | morta famiglia di 3 persone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – E? di tre morti il bilancio di unscoppiato nella notte in un?a più piani a Sottomarina di, in provincia di. Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59 anni, e il figlio 27enne. Le fiamme sarebbero divampate al piano terra. Sul posto i vigili del fuoco di, Cavarzere e Mestre che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo. L’è stata posta sotto sequestro. ?Una drammatica notizia ci ha accolto questa domenica: una, due genitori con il loro figlio, hanno trovato la morte a causa di unnella loro casa di Sottomarina. Una vera tragedia che si è consumata in una nostra città, una realtà che non può lasciare indifferenti e ...