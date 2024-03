Venezia | incendio in abitazione a Chioggia | 3 morti

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – E’ di treil bilancio di unscoppiato nella notte in un’a più piani a Sottomarina di, in provincia di. Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59 anni, e il figlio 27enne. Le fiamme sarebbero divampate al piano terra. Sul posto i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il camping a Isola Verde, il volontariato in parrocchia: la famiglia distrutta nell’incendio di Sottomarina - Gianni Boscolo Scarmanati, il padre, era uno dei più noti grossisti del mercato ortofrutticolo di Chioggia. La sua famiglia è proprietaria del camping ...nuovavenezia.gelocal