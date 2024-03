Venezia | incendio in abitazione a Chioggia | 3 morti

(Di domenica 24 marzo 2024) Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59, e il figlio 27enne E’ di treil bilancio di unscoppiato nella notte in un’a più piani a Sottomarina di, in provincia di. Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59

incendio in una casa a Sottomarina: morti padre, madre e figlio 27enne. «Uccisi dal fumo salito dal piano terra» Chi sono le vittime - incendio in una casa a Sottomarina, vi nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina, frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, padre, madre e figlio, tutti ...leggo

