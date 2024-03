Vela | Riccardo Pianosi è argento europeo nel Formula Kite! Doppio oro per la Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)si riscatta alla grande dopo un sabato difficile e conquista una preziosa medaglia d’ai Campionati Europei 2024 di, in programma nelle acque del Mar Menor (la più grande laguna salata d’Europa, in Spagna), non riuscendo così a bissare il titolo ottenuto lo scorso settembre a Portsmouth ma centrando il terzo podio continentale senior (consecutivo) della carriera a soli 19 anni. Il marchigiano classe 2005 ha recitato un ruolo da protagonista nelle Medal Series odierne in condizioni di vento forte e rafficato, dopo aver chiuso la fase di qualificazione in sesta piazza overall, imponendosi nella sua semifinale grazie a due vittorie (nella seconda e terza prova, dopo aver buttato via il primo posto nella regata inaugurale cadendo in acqua) e raggiungendo così la finale ...