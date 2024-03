Vedi Mara cosa succede? Il Volo | clamorosa stoccata di Gianluca | attimi di gelo a Domenica In

(Di domenica 24 marzo 2024) Si alza il sipario, ecco una nuova puntata diIn, il programma condotto daVenier su Rai 1, dove oggi -24 marzo - sono presenti in studio i tenorini de Il, pronti a celebrare i loro 15 anni di carriera. Eccoli al gran completo,Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, pronti a cantare e a raccontarsi tra aneddoti e racconti di gioventù. Ma da qualche tempo, sui tre, si rincorrono le voci su un possibile scioglimento: addio a Il, dunque? Il tema viene affrontato da Zia, che ne chiede conto a Piero. "La maretta? Siamo abituati alle fake news. Tutto è partito con un'intervista in cui Ignazio non si è presentato, nella settimana di Sanremo - risponde -. Durante l'intervista si parlava della serata delle cover e lui (a quel ...

Il Volo: «Noi in crisi Litighiamo sempre, Ignazio ci fa fare pace». Cosa hanno detto a Domenica In - Il trio de Il Volo è stato ospite da Mara Venier per celebrare i loro 15 anni di carriera, dove Gianluca, Ignazio e Piero si sono raccontati tra aneddoti divertenti come le interrogazioni ...leggo

Domenica In, gli ospiti di oggi (24 marzo): da Eleonora Abbagnato a Federico Zampaglione - La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 dalle 14.10 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ...ilmessaggero