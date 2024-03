Vannacci risponde sul caso Egonu | “Non mi scuserò | non l’ho offesa”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Viareggio, 24 marzo 2024 – “La notizia che io stia valutando di chiedere scusa a Paolaè destituita di fondamento in quanto sono certo di non averla mai". Il generale Robertotorna a parlare della querela ricevuta da Paola, campionessa di volley che lo ha portato in tribunale per alcune frasi contenute nel libro Il mondo al Contrario . Nel tanto chiacchierato bestseller, infatti, il militare scriveva che "Anche se Paolaè italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità...". La campionessa di pallavolo, a seguito di questo, nei mesi scorsi deposito a Bergamo la querela, trasmessa poi a Lucca per competenza territoriale, visto che il generale risulta residente a Viareggio. Inizialmente il pubblico ministero aveva chiesto ...