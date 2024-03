(Di domenica 24 marzo 2024) "La notizia che io stia valutando di chiedere scusa a Paolaè destituita di fondamento in quanto sono certo di non averla mai". Il generale Robertotorna a parlare della querela ricevuta da Paola, campionessa di volley che lo ha portato in tribunale per alcunecontenute nel libro “Il mondo al Contrario“. Nel tanto chiacchierato bestseller, infatti, il militare scriveva che “Anche se Paolaè italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità...“. La campionessa di pallavolo, a seguito di questo, nei mesi scorsi depositò a Bergamo la querela, trasmessa poi a Lucca per competenza territoriale, visto che il generale risulta residente a Viareggio. Inizialmente il pubblico ministero aveva chiesto ...

Su alcuni dei principali quotidiani nazionali si parla ormai del generale Vannacci come candidato a tutti gli effetti per la Lega alle elezioni Europee di questo 2024. Non ci stupiremmo se davvero ... (ilgiornaleditalia)

Il generale: "Sono convinto di quello che ho fatto, avanti a testa alta". Le spese come addetto militare in Russia autorizzate dal capo della sede diplomatica (ilgiornale)

Vannacci e quelle frasi su Egonu: "Non mi scuserò, non l’ho offesa" - Il generale Roberto Vannacci torna a parlare della querela ricevuta da Paola Egonu, campionessa di volley che lo ha portato in tribunale per alcune frasi contenute nel libro “Il mondo al Contrario“.lanazione

Vannacci, nasce il comitato in Campania: “Porteremo il generale a Napoli” - A presiedere il movimento Luigi Mercogliano, già esponente del Popolo della Famiglia. Sulla sua pagina Facebook pubblica post filo Putin ...napoli.repubblica

Il generale Roberto Vannacci candidato da Matteo Salvini ma non da tutta la Lega: elezioni Europee in stallo - Non arriva l'annuncio del generale Roberto Vannacci candidato alle elezioni Europee con la Lega: alcuni big non sono d'accordo con Matteo Salvini ...notizie.virgilio