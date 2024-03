Valle d’Aosta | alpinista precipita e muore sulla Becca Etresenda

(Di domenica 24 marzo 2024) Recuperata illesa con elicottero la donna che era con lui Unè morto oggi, 24 marzo,ndo, nelladel Gran San Bernardo, ind'Aosta. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto nel primo pomeriggio in seguito a una chiamata di soccorso. Due alpinisti, un uomo e una donna procedevano in

Alpinista precipita e muore in montagna, dramma in Val d'Aosta: l'allarme dato dalla compagna - Incidente e dramma in montagna in Val d'Aosta. Un alpinista è morto precipitando sulla Becca Etresenda, nella Valle del Gran San Bernardo: l'uomo era in compagnia di ...leggo

Incidente nella Valle del Gran San Bernardo alla Becca Etresenda - Sì è concluso da pochi minuti un complicato intervento del Soccorso Alpino Valdostano in seguito ad una chiamata di ...valtellinanews

Alpinista precipita e muore in Valle d'Aosta - Un uomo è morto oggi precipitando sulla Becca Etresenda, nella Valle del Gran San Bernardo. Recuperata da un elicottero una donna che era con la vittima ...varesenoi