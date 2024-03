Valle d’Aosta | alpinista precipita e muore sulla Becca Etresenda

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – Unè morto oggi, 24 marzo,ndo, nelladel Gran San Bernardo, ind'Aosta. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto nel primo pomeriggio in seguito a una chiamata di soccorso. Due alpinisti, un uomo e una donna procedevano in discesa lungo il canale ovest in corda doppia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

