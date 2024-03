Vademecum per marziani sulla Terra 1 | il lessico della politica

(Di domenica 24 marzo 2024) Mettiamo che dei, che sappiamo ci spiano da chissà quanto tempo, decidano di fare una puntatinaper saggiare se vi sia la possibilità di convivere con i terrestri in modo più o meno pacifico. Ciò deciso, incaricano degli scienziati italiani (molto stimati dagli abitanti del pianeta rosso) di preparare unda consegnare agli esploratori incaricatimissione di avanscoperta. Ovviamente, gli scienziati non hanno la minima difficoltà a esporre nel Grande Librola teoriarelatività, le leggi di Newton e tutto il patrimonio scientifico umano. Si sa, isono molto più avanti di noi e per loro parlare di meccanica quantistica è come leggereconfezione di una ...

La sereni tà esiste? È possibile trovarla nella propria vita? La risposta è affermativa per entrambe le domande. Non a caso, dal 2012 felici tà e sereni tà sono misurate a livello nazionale in tutto il ... (iodonna)

Comune e polizia locale a tutela degli anziani: opuscolo per fronteggiare truffe e raggiri - Iniziativa dell’amministrazione comunale e del comando della polizia locale di Specchia per salvaguardare i cittadini più esposti e vulnerabili. In distribuzione il Vademecum per imparare a riconoscer ...lecceprima

Cosa visitare in viaggio a Parigi: le 3 chiese da non perdere - Le chiese da non perdere a Parigi: quali sono Il territorio Parigino gode di un ampio patrimonio artistico-culturale tutto da scoprire.eroicafenice

Casa, dal calcolo per il budget alle regole fiscali: un manuale (gratis) per comprare in sicurezza - Lunedì 25 marzo in allegato con il quotidiano (e online sempre per gli abbonati digitali)il Vademecum per acquistare un’abitazione senza inganni ...corriere