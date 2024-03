Vacanze di Pasqua sulla neve Operatori soddisfatti due volte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) La Valtellina si appresta ad una vera e propria invasione di turisti nel corso delle festivitàli. La, scesa copiosa nelle scorse settimane, permetterà a tutti gli appassionati di sciare tranquillamente su piste perfettamente preparate. Intanto è tempo di primi bilanci per talune località turistiche. Le annate difficili del Covid, per fortuna, sono ormai un lontano ricordo e ormai tutte le località sono riuscite a far segnare risultati migliori rispetto alle stagioni pre pandemia. A Livigno c’è stato un aumento di presenze quantificabile tra l’8 e il 10 per cento. "La stagione, fin qui, è stata molto positiva – conferma Marco Rocca, amministratore delegato del Mottolino di Livigno -, si è lavorato benissimo fin dall’inizio, grazie alle nevicate di fine novembre, e c’è stato anche un gennaio con numeri superiori a quelli di sempre. In ...