Ustionato dal ritorno di fiamma Anziano in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) È stato ricoverato in prognosi riservata con ustionisu gran parte del corpo l’di Tavernelle di Panicale che nel pomeriggio di venerdì è rimasto vittima di un tremendo incidente, mentre svolgeva alcuni lavori intorno alla propria abitazione. L’uomo, 89 anni, è stato soccorso dai suoi familiari che hanno sentito le grida provenire dal vicino giardino. L’era avvolto dalle fiamme che i congiunti hanno prontamente spento mentre venivano chiamati i soccorsi. L’ambulanza ha trasferito l’in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia e nella sala emergenze gli sono state prestate le prime cure: è stato stabilizzato per poi essere trasferito in terapia intensiva. La prognosi è mantenuta riservata dai sanitari data l’estensione e latà delle ustioni, anche se ...