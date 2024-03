USA vs Messico – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 marzo 2024) Per la seconda volta in tre edizioni della CONCACAF Nations League, Stati Uniti esi incontreranno nella finale, che si svolgerà domenica 24 marzo all’AT&T Stadium. Una drammatica vittoria per 3-1 ai tempi supplementari ha permesso agli Stati Uniti di avanzare alla finale di questo torneo per la terza volta consecutiva, mentre El Tri ha avuto pochi problemi con Panama, sconfiggendola per 3-0. Il calcio di inizio USA vsè previsto alle 2:15 del mattino ora italiana Anteprima della partita USA vsa che punto sono le due squadre USA Il sogno degli Stati Uniti di conquistare tre titoli consecutivi in Nations League è rimasto intatto: un autogol di Cory Burke ha pareggiato la partita con i Reggae Boyz nel corso del tempo supplementare, prima che questi ultimi prendessero il comando negli ultimi 30 ...